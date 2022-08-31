Лесные пожары в Габале
На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности вблизи села Тиканлы Габалинского района.
Как сообщили в пресс-службе министерства, после получения информации к тушению пожара немедленно были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В целях ускорения работ по тушению и предотвращения распространения огня на большую территорию наряду с противопожарными мероприятиями был задействован один вертолет авиационного отряда.
Будет предоставлена дополнительная информация.