Румыния решила купить «Байрактары»

Румыния планирует закупить три системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у турецкой компании Baykar вместе с логистической поддержкой на сумму около 300 млн долларов. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Министерство сообщило, что в начале августа обратилось в парламент с просьбой утвердить процедуру тендера на закупку в общей сложности 18 беспилотников «Bayraktar» TB2 для сухопутных войск Румынии в рамках модернизации вооружения, используемого в Вооруженных силах.

«Закупка, одобрение которой требуется, начнется в 2022 году, в зависимости от финансовых возможностей», - говорится в заявлении министерства.

В ответ на вторжение России в Украину президент Румынии, которая является членом НАТО с 2004 года, Клаус Йоханнис заявил в марте, что в 2023 году страна увеличит расходы на оборону с 2% до 2,5% валового внутреннего продукта. В стране с 650-километровой границей с Украиной размещены системы противоракетной обороны США, и с этого года на ее территории развернута боевая группа НАТО.