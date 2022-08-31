Лукашенко: Беларусь не присоединится к России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что при нем республика не лишится независимости и не будет присоединена к другому государству. Об этом сообщает «БелТА».

«При мне нет, при вас — не знаю. Не будет присоединения. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие? Это невозможно при нынешнем президенте», — сказал он, подчеркнув, что у властей России и нет такого намерения. «Никогда президент Путин мне не говорил: „Слушай, давай ты в состав России входи“. Никогда», — цитирует Лукашенко «Интерфакс».