Путин заявил, что доволен жизнью

Президент России Владимир Путин заявил, что его устраивает то, что произошло с ним в жизни. Об этом российский лидер признался на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде, передает ТАСС.

По словам Путина, ему трудно сказать, что бы он для себя сделал или чем занимался, будь у него та или иная возможность, поскольку для этого нужно вспомнить, что для него было актуально в прошлом.

«Во всяком случае то, что произошло со мной, меня устраивает», — ответил президент на вопрос о том, что бы он выбрал, если бы в его юности были детские конкурсы и движения подобные тем, что есть сейчас.

Путин уточнил у задавшей вопрос девочки, какое направление для себя выбрала она. После ее ответа о выборе истории президент признался, что всегда питал большой интерес к этой науке. Он подчеркнул, что «невозможно двигаться вперед» без знания истории и понимания того, кем ты являешься.