Сборная Азербайджана по баскетболу готовится в Сербии к Кубку Европы

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 продолжает подготовку к Кубку Европы, который пройдет 9-11 сентября в австрийском Граце.

28 августа наша команда отправилась в Сербию. В учебно-тренировочном сборе участвуют Амиль Гамзаев, Заур Пашаев и Эндар Поладханлы. В сербском Нови-Саде наша команда уже успела провести ряд контрольных матчей, в том числе против сборной Сербии и местных клубов.

Сборы продлятся до 8 сентября. Напомним, что наша команда выступит на Кубке Европы в группе «D» вместе со сборными Нидерландов и Бельгии.