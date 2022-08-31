Эрдоган обрушился с критикой на Евросуд
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал работу Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Как передает Анадолу, соответствующее заявление глава турецкого государства озвучил, выступая в Верховном суде страны.
Он назвал ЕСПЧ далекой от принципов справедливости структурой, принимающей политически мотивированные решения.
"Когда речь заходит о Турции, выносятся политически мотивированные вердикты, а когда обсуждаются иски по Германии или Франции, принимаются решения совершенно иного плана", - констатировал Эрдоган.