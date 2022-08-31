Путин поставил новую задачу по Украине. Время до 15 сентября!

Российские войска в Украине получили новый приказ президента Владимира Путина - выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября. С таким заявлением выступил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления. Так, российские войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября", - сказал он.

Громов также сообщил, что противник продолжает перегруппировку соединений и воинских частей 3 армейского корпуса на оккупированную территорию, предположительно для наращивания группировки своих войск и создания условий для возобновления наступления в Донецком операционном районе.

"По полученным данным, из-за значительных потерь в личном составе высшим командованием ВС РФ принято решение о расформировании 31 отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск и 22 отдельной бригады специального назначения, в которых с учетом потерь осталось в живых менее 20% личного состава", – сказал также представитель Генштаба.