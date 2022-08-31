Завершился тестовый этап сертификации: как проходил экзамен, и что о нем думают учителя

Тестовые экзамены проходили с 30 августа по 1 сентября в 8 экзаменационных центрах Баку, Сумгаита, Гянджи и Хачмаза и были организованы на высшем уровне, в прозрачной обстановке, в присутствии волонтеров и наблюдателей, также транслируясь на онлайн каналах Министерства науки и образования, где сразу же после ответов на все вопросы учителю на экран выводилась его итоговая оценка.

Завершился тестовый этап сертификации учителей начальных классов, в котором приняли участие около 11 тысяч (97 процентов) педагогов общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Министерства науки и образования, Управления образования Баку, Апшерон-Хызинского, Гянджа-Дашкесанского и Губа-Хачмазского региональных управлений образования.

Тестовый экзамен, который длился 120 минут, состоял из 60 вопросов, из которых 50 относятся к знанию своего предмета, 10 вопросов были по методике преподавания. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Учителя, набравшие более 30 баллов, получают право на участие в собеседовании.

По завершении тестового этапа министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил учителей и пожелал им дальнейших успехов. Министр также напомнил, что радость учителей не случайна, ведь тех, кто набрал проходной балл, с сентября ожидает надбавка к зарплате в 10%, а тех, кто набрал выше 50 баллов, – в 35% от заработной платы. Таким образом, правительство Азербайджана в очередной раз продемонстрировало заботу о сотрудниках образования и мотивировало представителей этой уважаемой профессии к самосовершенствованию и повышению квалификации, а молодых людей – к выбору данной профессии.

Напомним, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об установлении ежемесячных надбавок к заработной плате руководителей и педагогических работников государственных общеобразовательных учреждений. Согласно указу, ожидается повышение заработной платы учителей в зависимости от количества преподаваемых ими часов после прохождения сертификации.

По словам учительницы начальных классов школы №112 Илахи Абдуллазаде, которая преподает уже 6 лет, экзамен был несложный, и ей удалось набрать 56 баллов: «Конечно, я очень волновалась, но все вопросы были из школьной программы, поэтому я уверена, что многие учителя, как и я, набрали высокие баллы».

Как отметила учительница начальных классов школы №27 города Сумгаита Салимова Гюльхар, которая набрала 59 баллов, процесс экзамена был организован на высоком уровне. Вопросы не выходили за рамки тех, что обсуждались на встречах и во время вебинаров, организованных Институтом образования: «Проведение сертификации – очень важный процесс для учителей, который позволяет проверить свои знания и стимулирует к их усовершенствованию».

В свою очередь учительница начальных классов школы №4 города Гянджа Рена Абдинова, набравшая 56 баллов, также подтвердила, что вопросы на экзамене соответствовали программе начальных классов, а вопросы по методике преподавания затрагивали отношения учитель-ученик-родитель, поэтому знающие свой предмет учителя с успехом прошли экзамен.

Также она высоко оценила саму инициативу проведения сертификации: «Когда только объявили о том, что в Азербайджане пройдет сертификация учителей, многие не понимали ее цели и поэтому очень волновались. Однако после участия в вебинарах и встречах с представителями Института образования, учителя поняли, что это во благо. Сегодня мы все очень благодарны за предоставленный нам шанс проверить свои знания, который также способствует здоровой конкуренции, мотивируя нас работать над собой».

Напомним, процесс сертификации учителей общеобразовательных учреждений будет проходить поэтапно и охватит всех преподавателей Азербайджана.