Российский город полностью остался без воды

Российский город Балаково в Саратовской области, население которого превышает 190 тысяч человек, полностью остался без воды из-за аварии, сообщили российские СМИ.

В местной администрации отметили, что на станции фильтрования было отключено электроснабжение. «В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электроснабжения на станцию и водоснабжения абонентам», — уточнили власти города.

Местные жители обсудили произошедшее в сообществе «Типичный Балаково!» в «ВКонтакте». Некоторые из них дозвонились в аварийную службу водоканала. Пользователи сети также рассказали, что в магазинах стали скупать большие бутылки воды.