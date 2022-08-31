Накануне вечером сирийские средства массовой информации со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по международному аэропорту в Алеппо, аэропорту был причинен ущерб.

В четверг, 1 сентября, израильские СМИ сообщили, во время ракетного удара погибли минимум семь человек, кроме того, был уничтожен стоявший на земле иранский грузовой самолет. Судя по данным источников, он был одной из целей атаки. Что находилось на его борту, неизвестно, но самолет приземлился за десять минут до начала бомбардировки.

Источники в Сирии сообщают, что после нападения на аэропорт в Дамаске, из-за которого он был надолго закрыт в июне, иранцы стали более активно использовать аэродром Аль-Нираб в Алеппо. Возможно этим и объясняется удар по аэропорту. Взлетно-посадочная полоса повреждена, и на ее ремонт уйдет продолжительное время, сообщают сирийские СМИ.