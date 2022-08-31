Президент Италии о новом здании посольства Азербайджана

«В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня утром Вы открыли новое здание посольства Азербайджана. Это важный пример дружественных связей между Италией и Азербайджаном». Об этом, в частности, сказал президент Италии Серджо Маттарелла в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Риме.

"Господин президент, я испытываю чувство гордости в связи с тем, что принимаю Вас здесь - в Италии, в Риме, в Квиринальском дворце. Добро пожаловать!

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня утром Вы открыли новое здание посольства Азербайджана. Это важный пример дружественных связей между Италией и Азербайджаном.

После визита в 2020 году, который свидетельствует о стратегической значимости наших связей, для меня высокая честь, я очень рад вновь принимать Вас здесь, в Квиринальском дворце. Еще раз добро пожаловать, господин президент!", - сказал президент Италии Серджо Маттарелла.