Израиль вооружается самыми современными самолетами-заправщиками

Уточняется, что это американские стратегические транспортные самолеты Boeing KC-46A, которые уже используют ВВС США и Японии. На службе ВВС США эти самолеты совершили тысячи боевых вылетов и дозаправок в воздухе. Всего у корпорации Boeing США закупили 179 таких самолетов, из которых 62 уже несут летную службу. В Японию поставлено два таких Boeing. Израиль станет третьей страной в мире, на вооружение которой поступят самолеты этой передовой модели.

Издание отмечает, что покупка четырех авиазаправщиков, считающихся самыми совершенными в мире, обошлась Израилю в 927 миллионов долларов, эта покупка будет финансироваться из американских фондов помощи Израилю. Новые летающие танкеры должны поступить на вооружение ВВС Израиля в 2025-2026 годах, они заменят переоборудованные под военные нужды самолеты-заправщики модели Boeing 707, выпущенные полвека назад и уже много лет эксплуатируемые ВВС Израиля.

По мнению экспертов, Boeing KC-46A критически необходимы для возможной воздушной атаки ВВС Израиля ядерных объектов Ирана.