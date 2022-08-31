Индия стала главным покупателем российской нефти

Индия потеснила Китай и стала главным покупателем российских нефтепродуктов в мире. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров и участников нефтяного рынка. Согласно их данным, в августе Индия приняла в общей сложности сразу шесть танкеров российских нефтепродуктов, полученных по системе нефтепроводов Восточная Сибирь — Тихий океан, что составляет примерно 20% от всего свободного нефтяного экспорта из России.

«Теперь сырая нефть марки ВСТО становится нормой для Индии, страны, которая не была большим поклонником этого сорта в течение многих лет», — заявила изданию Эмма Ли, аналитик Vortexa Ltd.

Она отмечает, что поставки в Индию идут дольше, однако дисконт, который предоставляет российская сторона, делает предложение слишком выгодным, чтобы от него отказываться. Вдобавок рисков вторичных санкций пока нет, а значит Индия ничем не рискует, отмечает эксперт. Российская ВСТО, как и ранее Urals, оказалась для Индии намного выгоднее поставок из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Дополнительный фактор наращивания закупок российской нефти — сокращение спроса со стороны Китая, чьи мощности Индия и перехватила, утверждает агентство.

Причем, ранее Индия вообще не претендовала на российскую нефть, так как возможные объемы поставок не привлекали страну. Теперь же судна идут сразу в несколько портов: Вадинар, Сикка, Парадип и Мундра. Вблизи этих портов находятся нефтеперерабатывающие мощности нескольких компаний: государственной Indian Oil Corp и частных Reliance Industries Ltd и Nayara Energy Ltd.