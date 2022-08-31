Главу МВД России не пустили в США

Соединенные Штаты не выдали главе МВД России Владимиру Колокольцеву визу для участия во встрече глав полицейских служб в ООН - это очередное вопиющее нарушение международных обязательств Вашингтона. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на этой конференции.

"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы, - сказал Небензя. - Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН".