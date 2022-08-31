Перед матчем с «Фрайбургом» «Карабах» одержал победу
Сегодня состоялся стартовый матч 5-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Габале "Кяпяз", чей стадион в Гяндже не имеет разрешения принимать матчи чемпионата, играл с "Карабахом". Со счетом 1:0 победила команда Гурбана Гурбанова. Единственный гол на 44-й минуте забил Абделла Зубир.
Отметим, что 8 сентября "Карабах" проведет матч 1-го тура Лиги Европы против немецкого "Фрайбурга".
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