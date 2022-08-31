После тридцатилетней оккупации под контроль Азербайджана вернулись город Лачин и села Забух и Сус. Освобождение этих стратегически важных территорий активно обсуждается в Израиле, где считают, что возвращение Лачина Азербайджану может укрепить позиции еврейского государства в регионе. Об этом, в частности, пишет в газете «Исраэль ха-йом» главный исполнительный директор Центра дипломатии Дона Гарсии и главный редактор журнала Economic Peace Center Рэйчел Авраам.

Ссылаясь на данные Центра изучения Ближнего Востока и Африки имени Моше Даяна, автор публикации напоминает, что между Израилем и Азербайджаном подписано соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства на территориях, освобожденных после 44-дневной войны от армянской оккупации. В соответствии с этим соглашением Израиль будет содействовать восстановлению сельскохозяйственных отраслей в Карабахе, а Азербайджан, в свою очередь, обеспечит продовольственную безопасность Израиля, где после российского вторжения в Украину эта тема вызывает серьезную озабоченность.

«При использовании современных израильских технологий сельское хозяйство Азербайджана, обладающее плодородными условиями и мощным потенциалом, должно получить очень высокие результаты за относительно короткое время, - пишет Рэйчел Авраам и добавляет. – В то же время, экоцид, совершенный Арменией за годы оккупации плодородных земель Карабаха, может стать серьезным препятствием для реализации данного соглашения».

В свою очередь, Хай Янорчак, эксперт по Турции из Института стратегии и безопасности в Иерусалиме, подчеркнул, что во Второй карабахской войне Израиль однозначно выступал в роли партнера и стратегического союзника Азербайджана.