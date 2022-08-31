В Турции было обстреляно здание Федерации футбола

В Турции неизвестные обстреляли здание Федерации футбола страны, которое находится в Стамбуле. Об этом сообщает NTV.

Одна из пуль пролетела над головой экс-футболиста «Баварии» Хамита Алтынтопа, он легко ранен битым стеклом. Неизвестные лица сделали 7 выстрелов, после чего скрылись на автомобиле. Три пули попали в офис президента Федерации и зал заседаний, но никто не пострадал. По факту обстрела будет проведено расследование.

Комментариев от Федерации футбола Турции пока не было.