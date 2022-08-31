Подоляк: Все будут решать HIMARS

Все оккупированные Россией территории Украины, включая полуостров Крым, будут освобождаться "любым способом" Вооруженными силами. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире FREEДОМ.

"Мы должны провести контрспециальную операцию, которая позволит России пойти на существенную трансформацию своей политической системы, и в России начнется революционный процесс… Все оккупированные украинские территории, включая полуостров Крым, будут освобождаться любым способом украинскими Вооруженными силами. Мы будем туда заходить и уничтожать тот объем техники и живой силы России, который необходим для того, чтобы оккупация закончилась", – сказал он.

"Сегодня мир говорит: в Крыму не было никакого референдума, вы вполне вправе проводить деоккупацию так же, как в Херсонской области. Что, собственно, мы и будем делать… Все будут решать HIMARS, гаубицы 125 мм и наши блестящие Вооруженные силы", – добавил Подоляк.