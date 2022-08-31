В США взялись за имущество российского олигарха

Телеканал NBC со ссылкой на несколько осведомленных источников утверждает, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США в четверг провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, предположительно связанных с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом.

В публикации отмечается, что обыски провели в одном из высотных зданий на Парк-авеню на Манхэттене и в поместье в Саутгемптоне.

«Документы свидетельствуют, что эти объекты собственности связаны с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом», — говорится в публикации.

Источники телеканала утверждают, что в отношении Вексельберга не выдвинули каких-либо обвинений, а действия правоохранителей представляли собой «обыски, обусловленные сохраняющимися санкциями». Отмечается, что объекты собственности не были арестованы.