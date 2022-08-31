О чем говорили Ильхам Алиев и Марио Драги

На встрече c премьер-министром Италии Марио Драги президент Ильхам Алиев напомнил о своем государственном визите в Италию в 2020 году и предшествующих ему официальном и рабочем визитах, сообщает АзерТАдж.

Председатель Совета министров Марио Драги подчеркнул, что нынешний визит внесет вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами, констатировал, что между Италией и Азербайджаном налажены очень хорошие связи на уровне стратегического партнерства, что взаимный товарооборот постоянно увеличивается, сказал, что в энергетическом секторе осуществляется успешное сотрудничество.

На встрече была особо отмечена важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза и Италии. Одновременно затронуты вопросы сотрудничества между нашими странами в области экономики, науки, образования, культуры, искусства и в других сферах. Кроме того, было подчеркнуто активное участие итальянских компаний в работах по восстановлению и реконструкции, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе беседы были отмечены отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном, визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в нашу страну и значение подписания в рамках визита Меморандума о взаимопонимании относительно стратегического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетическом секторе.

На встрече было подчеркнуто значение Брюссельской мирной повестки дня, организованной при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, и начала в этой связи переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению, выражена надежда, что данный процесс внесет вклад в укрепление устойчивого мира и безопасности в регионе.