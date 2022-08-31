С Горбачева сняли обвинения

Суд Вильнюса отозвал гражданский иск против бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, поданный родственниками четырех погибших в результате событий 13 января 1991 года в столице Литвы, сообщает Delfi.

Как пояснил представитель суда Ауримас Жукаускас, дело прекращено в связи со смертью Горбачева. Передача ответственности по иску невозможна, поскольку он был предъявлен конкретному лицу. В течение семи дней постановление суда может быть обжаловано.

Иск против Михаила Горбачева подали в 2022 году. В мае судебные документы были направлены в МИД РФ для передачи бывшему президенту СССР. Заявители утверждали, что в 1991 году Горбачев, являясь главнокомандующим вооруженными силами СССР, контролировал армию, но не предпринял должных мер для предотвращения агрессии в Литве и таким образом не остановил международное преступление.