Неизвестные избили брата президента Чили
Группа неизвестных напала на брата президента Чили Габриэля Борича Симона. Об этом сообщили Университет Чили и радио BioBioChile.
Инцидент произошел в четверг, 1 сентября, в середине дня, рядом со зданием вуза. Группа неизвестных избила Симона Борича, а также Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа. Пострадавшие госпитализированы.
Задержаны три человека. Причины произошедшего выясняются.
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