Босфор перекрыли

В Босфорском проливе сел на мель сухогруз, идущий с Украины, движение судов в проливе было приостановлено. Об этом сообщает береговая охрана Турции.

«Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну LADY ZEHMA, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул», – сообщили в ведомстве.

Власти Стамбула позднее уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом движение судов в проливе пока не было восстановлено.