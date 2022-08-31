В Украине конфисковали имущество российского миллиардера
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество российского бизнесмена, экс-председателя совета директоров корпорации АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.
Ранее на имущество Евтушенкова указом президента Украины Владимира Зеленского были наложены санкции, уточняет суд.
У Владимира Евтушенкова было изъято 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тысяч кв. м, а также его доли в нескольких украинских фирмах. ВАКС уточняет, что была установлена связь между деятельностью бизнесмена как владельца фирм, производящих беспилотники для российской армии, и фактом использования этих дронов в ходе специальной военной операции на Украине.