Кто отправил миллиардера Рубена Варданяна в Ханкенди?

В видеообращении, транслируемом в его Telegram-канале, Варданян сообщил, что создает в Карабах е, то есть, на азербайджанских территориях, находящихся под контролем российских миротворцев, «Фонд безопасности и развития Арцаха».

Рубен Варданян, 53-летний олигарх-миллиардер армянского происхождения, бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей московской школы управления «Сколково», неожиданно отказался от российского гражданства и заявил, что переехал в Карабах .

Варданян записал это обращение в селе Ших Дурсун административного округа поселка Красный Базар Ходжавендского района под платаном, которому, как говорят его соотечественники, более двух тысяч лет (это дерево у источника Тенгри, который также называется «платаном Тенгри», согласно утверждениям армянских историков, посадил мифический царь Тигран Великий – прим. ред).

«Я благодарю российских миротворцев в Карабахе, - сказал Варданян в своем видеообращении. – Считаю, что мандат миротворцев нужно прояснить, а срок их пребывания продолжить до тех пор, пока мы не сможем своими силами обеспечить безопасность народа Арцаха».

Миллиардер заявил также, что Фонд, который он создает, не допустит «постепенного вытеснения» армян с этих земель и призвал армян мира «бороться за Арцах».

Комментируя свое решение отказаться от гражданства Российской Федерации, армянский олигарх, в частности, заявил:

«Это решение далось мне непросто. Но я уверен, что так правильно. Надеюсь, мои российские партнеры и друзья примут это решение, как решение своего друга».

По убеждению Варданяна, ключевую роль в переговорах по Карабаху должна играть Минская группа ОБСЕ и три ее сопредседателя – Россия, Франция, США:

«В переговорах о судьбе Карабаха очень важно, чтобы никто из участников не тянул одеяло на себя, - считает Варданян. – Я уверен, что ключевую роль должна играть Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели».

Полагаем, вряд ли можно считать совпадением тот факт, что российский миллиардер армянского происхождения «обозначился» в тени ходжавендского платана сразу после брюссельских переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля.

Все это очень похоже на заранее спланированную и одобренную в Москве пропагандистскую акцию, направленную на срыв политического диалога между Ереваном и Баку. А сам Варданян, известный своими связями с российской политической элитой – вполне подходящая кандидатура на роль полезного и, судя по всему, горластого ретранслятора позиций Кремля, у которого (у Кремля, а не у Варданяна) свое видение регионального урегулирования.

Что же касается желания московского миллиардера создать «Всеармянский фонд безопасности и развития Арцаха», то он поделился им еще в начале августа, после столкновений в Карабахе и операции «Возмездие», проведенной азербайджанской армией против незаконных армянских вооруженных формирований.