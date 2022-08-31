Кто отправил миллиардера Рубена Варданяна в Ханкенди?
Рубен Варданян, 53-летний олигарх-миллиардер армянского происхождения, бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей московской школы управления «Сколково», неожиданно отказался от российского гражданства и заявил, что переехал в Карабах.
В видеообращении, транслируемом в его Telegram-канале, Варданян сообщил, что создает в Карабахе, то есть, на азербайджанских территориях, находящихся под контролем российских миротворцев, «Фонд безопасности и развития Арцаха».
Варданян записал это обращение в селе Ших Дурсун административного округа поселка Красный Базар Ходжавендского района под платаном, которому, как говорят его соотечественники, более двух тысяч лет (это дерево у источника Тенгри, который также называется «платаном Тенгри», согласно утверждениям армянских историков, посадил мифический царь Тигран Великий – прим. ред).
«Я благодарю российских миротворцев в Карабахе, - сказал Варданян в своем видеообращении. – Считаю, что мандат миротворцев нужно прояснить, а срок их пребывания продолжить до тех пор, пока мы не сможем своими силами обеспечить безопасность народа Арцаха».
Миллиардер заявил также, что Фонд, который он создает, не допустит «постепенного вытеснения» армян с этих земель и призвал армян мира «бороться за Арцах».
Комментируя свое решение отказаться от гражданства Российской Федерации, армянский олигарх, в частности, заявил:
«Это решение далось мне непросто. Но я уверен, что так правильно. Надеюсь, мои российские партнеры и друзья примут это решение, как решение своего друга».
По убеждению Варданяна, ключевую роль в переговорах по Карабаху должна играть Минская группа ОБСЕ и три ее сопредседателя – Россия, Франция, США:
«В переговорах о судьбе Карабаха очень важно, чтобы никто из участников не тянул одеяло на себя, - считает Варданян. – Я уверен, что ключевую роль должна играть Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели».
Полагаем, вряд ли можно считать совпадением тот факт, что российский миллиардер армянского происхождения «обозначился» в тени ходжавендского платана сразу после брюссельских переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля.
Все это очень похоже на заранее спланированную и одобренную в Москве пропагандистскую акцию, направленную на срыв политического диалога между Ереваном и Баку. А сам Варданян, известный своими связями с российской политической элитой – вполне подходящая кандидатура на роль полезного и, судя по всему, горластого ретранслятора позиций Кремля, у которого (у Кремля, а не у Варданяна) свое видение регионального урегулирования.
Что же касается желания московского миллиардера создать «Всеармянский фонд безопасности и развития Арцаха», то он поделился им еще в начале августа, после столкновений в Карабахе и операции «Возмездие», проведенной азербайджанской армией против незаконных армянских вооруженных формирований.
И если месяц назад Варданян призывал «многократно увеличить численность российских миротворцев и продлить срок их пребывания в Карабахе» из Москвы, то сейчас он ретранслирует свои бредовые идеи уже из Ходжавенда, то есть, с суверенной территории Азербайджана, где его нахождение незаконно.
Между тем, армянские телеграм-каналы утверждают, что Варданян может быть назначен «государственным министром» так называемого режима Ханкенди.
В этой связи уместно напомнить, что осенью 2020 года Рубен Варданян, поняв неизбежность поражения Армении в 44-дневной войне, обратился к Владимиру Путину, призвав президента России «решить карабахский вопрос ради собственного национального интереса России».
При этом Варданян вместе с другими российскими олигархами армянского происхождения, резко критиковал правление Пашиняна, заявив, в частности, что у властей Армении «нет политической воли и решимости», чтобы обеспечить безопасность армян в Карабахе.
Так, может, Рубен Варданян нацелился вовсе не на карикатурную должность «государственного министра» в никем не признанной структуре, созданной на базе бывшего советского совхоза, а на кресло премьер-министра Армении, который не может защитить своих карабахских соотечественников?
Думается, уже в ближайшее время мы получим ответ на этот вопрос…