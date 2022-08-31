Германия снова отказала Польше в репарациях

Позиция Германии по вопросу репарационных требований Польши за преступления национал-социалистов во время Второй мировой войны не изменилась – Берлин считает тему закрытой. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг представитель МИД ФРГ.

В сообщении ведомства сказано, что Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году, и этот отказ был много раз подтвержден властями страны.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Польши намерено потребовать от Германии $1,32 трлн. Как пояснил лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, сумма «полностью подъемна для Германии», и в будущем она может вырасти.