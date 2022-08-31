Грузия не будет пересматривать визовый режим с Россией

Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны не видит необходимости пересматривать введенный ранее безвизовый режим для граждан Российской Федерации.

«Нет никаких оснований и необходимости пересматривать введенный в свое время безвизовый режим. Остальное – спекуляции, и все снова и снова связано с военной пропагандой, военной риторикой... мы не видим никаких рисков нахождения в стране российских граждан», - заявил Кобахидзе.

Ранее он назвал инициативу депутатов партии «Лело для Грузии» ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии «ксенофобской кампанией».