В Шамкире в ДТП пострадали 4 человека
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Зяйям.
Водитель легкового автомобиля марки «ВАЗ-2107» потерял управление, вследствие чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии госпитализированы Эльвин Исмайлов 2004 года рождения, Эльмин Велиев 2005 года рождения, Эшгин Исмаилов 2005 года рождения и еще один человек. Сообщается, что состояние раненых удовлетворительное.
По факту проводится расследование.