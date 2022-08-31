Фархад Мамедов, автор haqqin.az 09:01

После начала войны в Украине к серии «самоубийств» российских олигархов, так или иначе связанных с нефтегазовым бизнесом, добавилось еще одно. Согласно сообщениям, опубликованным утром 1 сентября, Равиль Маганов, председатель совета директоров и исполнительный вице-президент «Лукойл», «выпал» из окна шестого этажа Центральной клинической больницы при Управлении делами президента России.

Тело Маганова обнаружил медицинский персонал клиники. Прибывшие на место гибели представители полиции и прокуратуры склоняются к версии о самоубийстве вице-президента «Лукойла». «Глава совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов попал в больницу с сердечным приступом и, кроме того, принимал антидепрессанты», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Чуть позже компания «Лукойл» распространила заявление, сообщив, что Маганов «скончался после продолжительной болезни». «С глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО «Лукойл» Равиль Маганов, - сказано в заявлении. - Вице-президент внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей нефтегазовой отрасли России». При этом представители компании не уточнили, являлось ли причиной смерти Маганова самоубийство. Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщают, что предсмертное письмо Маганова не оставил. В соцсетях уже гуляет версия, в соответствии с которой Маганов мог выйти покурить на ветхий балкон, но его конструкция не выдержала. Как аргумент в пользу данной версии, сообщается, что следственные органы обнаружили на подоконнике у двери, ведущей на балкон, пачку сигарет погибшего. Телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что Равиль Маганов выпал или выпрыгнул из окна ЦКБ, практически, в тот момент, когда в клинику для прощания со скончавшимся накануне Михаилом Горбачевым, приехал президент Путин. Отметим, что Равиль Маганов работал в «Лукойле» на руководящих должностях с 1993 года. С 2006 по 2020 годы был исполнительным вице-президентом, а с 2020-го - председателем правления ЛУКОЙЛа вместо скончавшегося Валерия Грайфера. Маганов являлся одним из учредителей «Лукойла» и даже придумал название компании. В 2019 году за многолетние заслуги перед государством и народом президент Путин наградил его орденом Александра Невского. Брат покойного, Наиль Маганов, тоже занимается нефтяным бизнесом, возглавляя компанию «Татнефть». Его жена, Фания, преподает английский язык, сын Равиль занимается автогонками. Британский таблоид Daily Mail со ссылкой на российские источники сообщает, что, когда Маганов выпал из окна, его супруга находилась в соседней палате. Интересно, что в той части клиники, где поправляет здоровье российская элита и откуда «выпал» Маганов, нет камер видеонаблюдения. На кадрах с места происшествия можно заметить только, как правоохранительные органы и сотрудник ФСБ осматривают тело Маганова и проверяют окрестности. Британская газета отмечает, что до Маганова при загадочных обстоятельствах умерло несколько российских олигархов, причем их смертям, как правило, придавалась видимость самоубийства.

За две недели до загадочной смерти Равиля Маганова в Вашингтоне (округ Колумбия, США) было обнаружено тело 52-летнего Дэна Рапопорта, антипутинского бизнесмена латышско-американского происхождения, выпавшего из окна своей квартиры в роскошном многоэтажном доме. Рядом с Рапопортом были обнаружены разбитый мобильный телефон, бумажник с 2620 долларами и связка ключей с брелоком. Бизнесмен, управлявший легендарным ночным клубом Soho Rooms в Москве, с 2012 по 2016 годы постоянно жил в Вашингтоне со своей первой женой Ириной, после чего женился во второй раз и переехал в Киев, где у него и его второй жены Алены родились две дочери. Когда в феврале этого года Россия вторглась в Украину, бизнесмен отправил жену и детей в Данию, а сам вернулся в США, рассчитывая вскоре перевезти семью в Соединенные Штаты. Первоначально сообщалось, что, накануне самоубийства, Рапопорт освободив свою собаку по кличке Бой и прикрепил к её ошейнику предсмертную записку. Однако вдова Рапопорта, Алена, заявила, что её муж не совершал самоубийства, и что распространяемые в России сообщения о предсмертной записке насквозь лживы. За три дня до своей смерти Рапопорт разместил в Facebook фото Марлона Брандо в роли полковника Курца из фильма «Апокалипсисе сегодня» со словами: «Ужас, ужас!..» При этом газета напоминает, что бизнесмен неоднократно критиковал Владимира Путина за развязывание войны в Украине. Daily Mail пишет, что с начала 2022 года в России произошло несколько загадочных смертей бизнесменов, в основном, из близкого круга президента Владимира Путина, представлявших нефтегазовую отрасль.