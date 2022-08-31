Эпидемия «самоубийств» ведущих бизнесменов в России что происходит?
После начала войны в Украине к серии «самоубийств» российских олигархов, так или иначе связанных с нефтегазовым бизнесом, добавилось еще одно.
Согласно сообщениям, опубликованным утром 1 сентября, Равиль Маганов, председатель совета директоров и исполнительный вице-президент «Лукойл», «выпал» из окна шестого этажа Центральной клинической больницы при Управлении делами президента России.
Тело Маганова обнаружил медицинский персонал клиники. Прибывшие на место гибели представители полиции и прокуратуры склоняются к версии о самоубийстве вице-президента «Лукойла».
«Глава совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов попал в больницу с сердечным приступом и, кроме того, принимал антидепрессанты», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Чуть позже компания «Лукойл» распространила заявление, сообщив, что Маганов «скончался после продолжительной болезни».
«С глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО «Лукойл» Равиль Маганов, - сказано в заявлении. - Вице-президент внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей нефтегазовой отрасли России».
При этом представители компании не уточнили, являлось ли причиной смерти Маганова самоубийство.
Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщают, что предсмертное письмо Маганова не оставил. В соцсетях уже гуляет версия, в соответствии с которой Маганов мог выйти покурить на ветхий балкон, но его конструкция не выдержала. Как аргумент в пользу данной версии, сообщается, что следственные органы обнаружили на подоконнике у двери, ведущей на балкон, пачку сигарет погибшего.
Телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что Равиль Маганов выпал или выпрыгнул из окна ЦКБ, практически, в тот момент, когда в клинику для прощания со скончавшимся накануне Михаилом Горбачевым, приехал президент Путин.
Отметим, что Равиль Маганов работал в «Лукойле» на руководящих должностях с 1993 года. С 2006 по 2020 годы был исполнительным вице-президентом, а с 2020-го - председателем правления ЛУКОЙЛа вместо скончавшегося Валерия Грайфера.
Маганов являлся одним из учредителей «Лукойла» и даже придумал название компании. В 2019 году за многолетние заслуги перед государством и народом президент Путин наградил его орденом Александра Невского.
Брат покойного, Наиль Маганов, тоже занимается нефтяным бизнесом, возглавляя компанию «Татнефть». Его жена, Фания, преподает английский язык, сын Равиль занимается автогонками.
Британский таблоид Daily Mail со ссылкой на российские источники сообщает, что, когда Маганов выпал из окна, его супруга находилась в соседней палате. Интересно, что в той части клиники, где поправляет здоровье российская элита и откуда «выпал» Маганов, нет камер видеонаблюдения. На кадрах с места происшествия можно заметить только, как правоохранительные органы и сотрудник ФСБ осматривают тело Маганова и проверяют окрестности.
Британская газета отмечает, что до Маганова при загадочных обстоятельствах умерло несколько российских олигархов, причем их смертям, как правило, придавалась видимость самоубийства.
За две недели до загадочной смерти Равиля Маганова в Вашингтоне (округ Колумбия, США) было обнаружено тело 52-летнего Дэна Рапопорта, антипутинского бизнесмена латышско-американского происхождения, выпавшего из окна своей квартиры в роскошном многоэтажном доме. Рядом с Рапопортом были обнаружены разбитый мобильный телефон, бумажник с 2620 долларами и связка ключей с брелоком.
Бизнесмен, управлявший легендарным ночным клубом Soho Rooms в Москве, с 2012 по 2016 годы постоянно жил в Вашингтоне со своей первой женой Ириной, после чего женился во второй раз и переехал в Киев, где у него и его второй жены Алены родились две дочери.
Когда в феврале этого года Россия вторглась в Украину, бизнесмен отправил жену и детей в Данию, а сам вернулся в США, рассчитывая вскоре перевезти семью в Соединенные Штаты.
Первоначально сообщалось, что, накануне самоубийства, Рапопорт освободив свою собаку по кличке Бой и прикрепил к её ошейнику предсмертную записку. Однако вдова Рапопорта, Алена, заявила, что её муж не совершал самоубийства, и что распространяемые в России сообщения о предсмертной записке насквозь лживы.
За три дня до своей смерти Рапопорт разместил в Facebook фото Марлона Брандо в роли полковника Курца из фильма «Апокалипсисе сегодня» со словами: «Ужас, ужас!..» При этом газета напоминает, что бизнесмен неоднократно критиковал Владимира Путина за развязывание войны в Украине.
Daily Mail пишет, что с начала 2022 года в России произошло несколько загадочных смертей бизнесменов, в основном, из близкого круга президента Владимира Путина, представлявших нефтегазовую отрасль.
28 февраля 66-летний российский магнат украинского происхождения Михаил Уотфорд был найден повешенным в гараже своего дома в графстве Суррей (Великобритания).
24 марта миллиардер Василий Мельников, владелец медицинской фирмы «МедСтом», был найден мертвым в своей квартире вместе с женой Галиной и двумя сыновьями.
В мае 43-летний миллиардер Александр Субботин, бывший топ-менеджер компании «Лукойл», был найден мертвым при загадочных обстоятельствах.
Согласно официальной версии, его смерть наступила после того, как магнат, желая вылечиться от пристрастия к спиртному, обратился за советом к шаманам, которые прописали ему лечение жабьим ядом через открытые порезы на руках.
В апреле 55-летний Сергей Протосеня, заместитель председателя газовой компании Novotek, тесно связанной с Кремлем, был найден повешенным возле своей испанской виллы. В самой вилле были обнаружены зарубленные топором 33-летней жена Протасени, Наталья, а также их дочь-подросток Мария.
Первоначально следователи предположили, что Протосеня, чье состояние оценивалось в 330 миллионов фунтов стерлингов, покончил с собой на вилле в Льорет-де-Мар на побережье Коста-Брава. Но в местных сообщениях говорится, что собранные доказательства не могут быть истолкованы однозначно, поскольку в доме предсмертной записки Протосени не обнаружили, а на петле нашли отпечатки только покойного.
А всего несколькими днями ранее, в элитном московском пентхаусе, были найдены тела 51-летнего Владислава Аваева, его 47-летней жены Елены и их дочери Марии, которой было всего тринадцать лет. Аваев являлся высокопоставленным кремлевским чиновником, занимая пост вице-президентом Газпромбанка.
25 февраля, спустя сутки после российского вторжения в Украину, супруга 61-летнего Александра Тюлакова - высокопоставленного чиновника «Газпрома» на уровне заместителя генерального директора, обнаружила своего мужа повешенным в их доме стоимостью 500 тысяч фунтов стерлингов.
Однако в распространенных в России официальных сообщениях, утверждалось, что, незадолго до того, как Тюлаков «покончил с собой», он был жестоко избит неизвестными и, по всей видимости, не выдержал «физических и душевных страданий».
А тремя неделями ранее, в том же элитном микрорайоне Ленинский Ленинградской области, на полу ванной в луже крови и с множественными ножевыми ранениями было обнаружено тело 60-летнего Леонида Шульмана - начальника отдела транспорта компании «Газпром инвест».
Содержание записки, оставленной Шульманом, оглашено не было, а Следственный комитет России, как сообщается, других версий, кроме самоубийства, рассматривать не стал.