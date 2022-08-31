В Аргентине пытались застрелить вице-президента Киршнер видео
В Буэнос-Айресе предпринята попытка покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, она не пострадала, нападавший задержан, сообщило британское издание The Guardian.
Инцидент произошел на встрече Киршнер со сторонниками возле ее дома. На видеозаписи момента покушения видно, что мужчина направил пистолет в лицо вице-президента, но не выстрелил. По сообщениям местных СМИ, на которые ссылается The Guardian, пистолет мог дать осечку. Покушавшегося издание называет 35-летним бразильцем, который был арестован на месте.
"Человек, которого опознали те, кто был поблизости, и у которого было оружие, был задержан сотрудниками службы безопасности. Они отвели его в сторону, нашли оружие, и теперь оно должно быть исследовано", - заявил министр безопасности Анибал Фернандес местному кабельному новостному каналу C5N, отметив, что пока будет осторожен с подробностями до получения следствием более точных данных.
Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства действия мужчины, направившего пистолет на Кристину Киршнер. "...Это самое тяжкое событие с момента восстановления демократии [в 1983 году]", - сказал он в обращении к нации.
Как сообщил президент Аргентины, напавший на вице-президента мужчина смог нажать на курок. "Кристина жива, потому что по какой-то причине, которая еще не была технически установлена, оружие с пятью пулями не произвело выстрел, несмотря на спущенный курок", - сказал глава государства.