Инцидент произошел на встрече Киршнер со сторонниками возле ее дома. На видеозаписи момента покушения видно, что мужчина направил пистолет в лицо вице-президента, но не выстрелил. По сообщениям местных СМИ, на которые ссылается The Guardian, пистолет мог дать осечку. Покушавшегося издание называет 35-летним бразильцем, который был арестован на месте.

"Человек, которого опознали те, кто был поблизости, и у которого было оружие, был задержан сотрудниками службы безопасности. Они отвели его в сторону, нашли оружие, и теперь оно должно быть исследовано", - заявил министр безопасности Анибал Фернандес местному кабельному новостному каналу C5N, отметив, что пока будет осторожен с подробностями до получения следствием более точных данных.

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства действия мужчины, направившего пистолет на Кристину Киршнер. "...Это самое тяжкое событие с момента восстановления демократии [в 1983 году]", - сказал он в обращении к нации.

Как сообщил президент Аргентины, напавший на вице-президента мужчина смог нажать на курок. "Кристина жива, потому что по какой-то причине, которая еще не была технически установлена, оружие с пятью пулями не произвело выстрел, несмотря на спущенный курок", - сказал глава государства.