Ни ковров-самолетов, ни Боркана, ни Шетаба… Шах помрет или ишак сдохнет? Хоссейн приехал и уехал
В Москве в рамках регулярного диалога завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Абдоллахианом. Последний раз главы дипломатических ведомств России и Ирана общались по телефону 3 июня, а очно встречались в Тегеране 23 июня 2022 года.
Российско-иранские отношения, необычайно оживившиеся после 24 февраля, то есть после начала агрессии Москвы в Украине, производят странное впечатление. С одной стороны – инициативы по дальнейшему развитию сотрудничества просто бьют фонтаном: тут тебе и авиазапчасти, и производство иранских автомобилей, и расширение экспорта иранских потребительских товаров, и многое-многое другое.
Но с другой, когда дело доходит до конкретики, то практических результатов этого буйства фантазий вовсе не наблюдается. Чего ни коснись – все либо «находится на завершающей стадии», либо – «состоится относительно скоро», и это по самым оптимистичным оценкам. Единственным результатом полугодового «углубления партнерства» между двумя странами стала только поставка первой партии иранских БПЛА в Россию.
Но с ними происходит что-то непонятное – как ни стараются российские военные, а иранские беспилотные «ковры-самолеты» все взлететь не могут. Страшно представить себе что будет, если Москва и Тегеран договорятся о поставках иранских баллистических ракет среднего радиуса действия «Боркан-3» – не полетят ли они в сторону тех, кто их запускает…
Мне могут возразить, что оформление стратегического партнерства между Россией и Ираном – дело небыстрое, не терпящее спешки и суеты, дескать, всего полгода как началось. Но это – откровенное лукавство. История обсуждения большинства параметров «всеобъемлющего стратегического российско-иранского соглашения» насчитывает уже не один год, а то и десятилетие, взять тот вопрос об интеграции платежных систем «Мир» и «Шетаб». А воз и ныне там, в июле нынешнего года стороны договорились только о «дорожной карте», которую еще надо реализовать.
Между тем США сумели достаточно оперативно принять программу ленд-лиза для Украины, страны НАТО – договориться о поставках Киеву вооружений, согласовать несколько пакетов антироссийских санкций и предпринять целый ряд других совместных шагов. И только российско-иранское партнерство топчется на месте, причем, это топтание производит больше шума, чем конкретных результатов. Весь пафос и пар уходят в пиар.
Проще всего было бы списать эту ситуацию на неразворотливость российской дипломатии и бюрократии, тем более, что для этого есть все основания. Система управления в России не заточена для ответов на вызовы, она – про поддержание стабильности.
Но, скорее всего, дело здесь гораздо глубже. Что иранская, что российская стороны явно переоценили свои организационные и административные возможности. На военно-техническую сферу сил еще хватило. А вот на экономическую – нет. И Москва, и Тегеран не умеют играть в правильную экономику, в реализацию масштабных и долгосрочных сделок. У обеих сторон нет опыта такой реализации, их экономические интересы рассинхронизированы и в ближайшей перспективе отладить этот механизм никак не получится. Что бы не говорили официальные представители двух стран.
Поэтому приходится заниматься симулякрами, как это продемонстрировал в ходе нынешней встречи Абдоллахиан, когда заявлял накануне визита, что главной задачей его нынешней поездки в Москву «является попытка урегулирования кризиса вокруг Украины на основе запроса, отправленного Ираном». Запроса, который был сформулирован, по словам главы иранской дипломатии, на основе того, что «некоторые из западных стран хотят, чтобы Тегеран играл активную роль в этом вопросе».
При этом иранские официальные лица открыто намекают на то, что, якобы, по этому поводу к Тегерану обратился президент Французской Республики Эммануэль Макрон. Что вызывает откровенное недоумение, поскольку уж кого, а Тегеран Запад в качестве посредника для урегулирования российско-украинского конфликта будет рассматривать в самую последнюю очередь.
Но Тегерану нужно отвечать на запрос иранского бизнеса о том, почему российско-иранские экономические отношения так и «не взлетели» за прошедшие полгода, и не взлетят в обозримой перспективе. Поэтому и вбрасывается версия о том, что пока не до них, слишком серьезные вопросы с Россией сейчас решает иранская дипломатия. И пусть это не имеет отношения к действительности – на какое-то время недовольство удастся приглушить. А там, глядишь, придумается и новая отговорка.
И в Москве, и в Тегеране понимают, что все сейчас происходящее – лишь имитация бурной деятельности, не имеющая серьезных экономических перспектив. Но остановиться не могут – слишком уж много авансов в этой сфере роздано. Поэтому предпочитают действовать сейчас по принципу: главное – пообещать населению своих стран светлые времена. А там – или шах помрет, или ишак сдохнет. Авось, через некоторое время громкие заявления и забудутся…