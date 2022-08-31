Икрам Нур, автор haqqin.az 09:24

В Москве в рамках регулярного диалога завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Абдоллахианом. Последний раз главы дипломатических ведомств России и Ирана общались по телефону 3 июня, а очно встречались в Тегеране 23 июня 2022 года. Российско-иранские отношения, необычайно оживившиеся после 24 февраля, то есть после начала агрессии Москвы в Украине, производят странное впечатление. С одной стороны – инициативы по дальнейшему развитию сотрудничества просто бьют фонтаном: тут тебе и авиазапчасти, и производство иранских автомобилей, и расширение экспорта иранских потребительских товаров, и многое-многое другое.

Но с другой, когда дело доходит до конкретики, то практических результатов этого буйства фантазий вовсе не наблюдается. Чего ни коснись – все либо «находится на завершающей стадии», либо – «состоится относительно скоро», и это по самым оптимистичным оценкам. Единственным результатом полугодового «углубления партнерства» между двумя странами стала только поставка первой партии иранских БПЛА в Россию. Но с ними происходит что-то непонятное – как ни стараются российские военные, а иранские беспилотные «ковры-самолеты» все взлететь не могут. Страшно представить себе что будет, если Москва и Тегеран договорятся о поставках иранских баллистических ракет среднего радиуса действия «Боркан-3» – не полетят ли они в сторону тех, кто их запускает… Мне могут возразить, что оформление стратегического партнерства между Россией и Ираном – дело небыстрое, не терпящее спешки и суеты, дескать, всего полгода как началось. Но это – откровенное лукавство. История обсуждения большинства параметров «всеобъемлющего стратегического российско-иранского соглашения» насчитывает уже не один год, а то и десятилетие, взять тот вопрос об интеграции платежных систем «Мир» и «Шетаб». А воз и ныне там, в июле нынешнего года стороны договорились только о «дорожной карте», которую еще надо реализовать.

Между тем США сумели достаточно оперативно принять программу ленд-лиза для Украины, страны НАТО – договориться о поставках Киеву вооружений, согласовать несколько пакетов антироссийских санкций и предпринять целый ряд других совместных шагов. И только российско-иранское партнерство топчется на месте, причем, это топтание производит больше шума, чем конкретных результатов. Весь пафос и пар уходят в пиар. Проще всего было бы списать эту ситуацию на неразворотливость российской дипломатии и бюрократии, тем более, что для этого есть все основания. Система управления в России не заточена для ответов на вызовы, она – про поддержание стабильности. Но, скорее всего, дело здесь гораздо глубже. Что иранская, что российская стороны явно переоценили свои организационные и административные возможности. На военно-техническую сферу сил еще хватило. А вот на экономическую – нет. И Москва, и Тегеран не умеют играть в правильную экономику, в реализацию масштабных и долгосрочных сделок. У обеих сторон нет опыта такой реализации, их экономические интересы рассинхронизированы и в ближайшей перспективе отладить этот механизм никак не получится. Что бы не говорили официальные представители двух стран.