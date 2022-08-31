Институт изучения войны: украинцы бьют по позициям россиян под Херсоном

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения и ключевым позициям по всей Херсонской области в поддержку продолжающегося контрнаступления на юге страны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны в пятницу, 2 сентября.

"Российские блогеры вновь подтвердили утверждения о том, что украинские силы ведут боевые действия по четырем направлениям наступления на западе Херсонской области", - сообщают американские эксперты.

Институт пишет, что с 29 августа ВСУ нацеливались на понтонные переправы, чтобы тактически подорвать российские силы и поддержать продолжающиеся украинские наступательные операции.

Кроме того, сообщается, что 1 сентября российские войска нанесли наземные удары к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.