Конгрессмены США пришли к Токаеву

«Касым-Жомарт Токаев принял делегацию палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе конгрессменов Джеймса Панетты и Томаса Суоцци. В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-американских отношений. Особое внимание было уделено укреплению межпарламентских связей в рамках деятельности Группы друзей Казахстана в конгрессе США», - говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Казахстана отметил важность визита американских конгрессменов с точки зрения продвижения парламентской дипломатии, а также высказал удовлетворение динамичным развитием двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, рассказал конгрессменам о реализуемых в стране масштабных реформах и основных положениях своего послания народу Казахстана.