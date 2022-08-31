Леонид Швец, автор haqqin.az 09:41

Ничто не предвещало, что президентское послание Касым-Жомарта Токаева народу преподнесет какие-то сенсационные сюрпризы. В своем выступлении глава государства коснулся, как полагается, многих аспектов жизни в Казахстане и уже в самом конце речи потряс всех своими новыми инициативами. Токаев заявил о том, что президентские выборы состоятся не в конституционные сроки, в 2024 году, а досрочно, уже этой осенью, то есть совсем скоро. С 2025-го на 2023 год будут перенесены и выборы в парламент. При этом президент сообщил, что выступит с инициативой сокращения числа сроков, которые глава Казахстана может занимать свой пост, с двух до одного, при одновременном увеличении длительности с пяти до семи лет.

Интересно, что Токаев пообещал выйти с этим предложением уже после выборов, что свидетельствует о двух вещах: полной уверенности, что он их выиграет, и это совсем не удивительно, и готовности тем самым президентствовать пятилетний срок, а семилетний однократный достанется уже тому, кто победит на следующих выборах, в которых к тому времени 74-летний политик не сможет участвовать. Эта интересная комбинация, судя по всему, предназначена для решения важной задачи, которая стоит перед президентом Казахстана: укрепление и консолидация власти после январских потрясений. Несмотря на то, что Токаев тогда выстоял, его потенциальные оппоненты никуда не делись, и тот же парламент формировался в 2021 году при непосредственном участии и влиянии «елбасы» и его окружения и заслуживает серьезного обновления и очищения от кадров сомнительной лояльности. Кстати, в нынешнем послании имя Назарбаева не было упомянуто ни разу, что весьма характерно. Зато было еще до нового года таким образом изменить конституционную систему парламентаризма, чтобы перемены привели «к увеличению количества политических партий, усилению политической конкуренции и способствовали появлению новой волны народных избранников».