Байден обратился к американцам

Президент США предупредил о реальной угрозе демократии со стороны группы республиканских сторонников экс-президента Трампа. Байден заявил, что сторонники идеологии MAGA не уважают Конституцию США и подрывают право народа на свободные, равные, справедливые демократические выборы.

Республиканцы, которые поддерживают Дональда Трампа и его программу Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой»), представляют экстремистские силы, заявил президент США Джо Байден, выступая в Филадельфии, в Национальном историческом парке Независимости, с программной речью, посвященной «продолжающейся битве за душу страны». Он обратился с призывом к американцам в ходе промежуточных выборов в Конгресс дать отпор набирающему силу экстремизму. Об этом пишет Русская служба «Голоса Америки».

«Силы MAGA полны решимости отбросить эту страну назад, - сказал Байден. – Назад в Америку, где нет права выбора, права на неприкосновенность частной жизни, права на предупреждение беременности, права жениться на том, кого любишь».

Джо Байден призвал в своей речи всех американцев, – демократов и республиканцев – объединиться для борьбы с политическим экстремизмом и политическим насилием. «Сейчас Америка должна сделать выбор: идти вперед или идти назад, - сказал президент, призывая граждан «голосовать, голосовать, голосовать», чтобы защитить демократию. – В течение долгого времени мы убеждали себя, что американская демократия гарантирована. Но это не так».

«Голос Америки» напоминает, что на днях Байден выступил с жесткой критикой в адрес республиканцев, поддерживающих Дональда Трампа. Он констатировал, что на карту поставлены демократия и свобода страны. На прошлой неделе во время сбора средств в Мэриленде Байден охарактеризовал «экстремистскую философию MAGA» как «почти что полуфашизм».

В преддверии выступления президента США, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти обвинил Байдена в попытке разделить американцев и раскритиковал репутацию демократов в Вашингтоне, указав на рост инфляции, преступности и государственных расходов.

Отвечая на вопрос о критике Маккарти, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в четверг, что «мы понимаем, что задели за живое» лидера Республиканской партии, и процитировала предыдущие заявления республиканца о том, что Трамп несет ответственность за нападение на Капитолий 6 января 2021 года.