Русских нет. Израильтяне громят позиции Ирана горячая тема
В небе над Сирией за последние две недели было тесно от израильских истребителей, откровенно игнорировавших попытки сирийских сил ПВО хоть как-то противостоять их атакам. Израильтяне работали как на полигоне – бомбили там, где хотели. Нанесли удар даже по Алеппо… И по тем объектам, которые наметили заранее. Причем все объекты атак имели иранское происхождение.
Удивляться здесь особо нечему, и эвакуация батареи российского комплекса С-300 играет в этой истории гораздо меньшую роль, чем принято считать. За время нахождения этих комплексов в Сирии они практически ничем себя в противостоянии с израильской авиацией не проявили, так и оставшись больше политическим, чем военным фактором.
Сирийцы и иранцы негодовали, но российское командование не обращало на это внимание, а потому ракеты этих комплексов смотрели в небо пусть и грозно, но достаточно бессмысленно. И нисколько не мешали израильтянам уничтожать те иранские цели на сирийской территории, которые ВВС Израиля назначали для себя приоритетными. Поэтому нет смысла говорить, что эвакуация С-300 в Россию сколько-нибудь серьезно ослабила сирийскую систему ПВО, чем Тель-Авив и воспользовался.
Возросшая на уходящей неделе интенсивность атак авиации еврейского государства объясняется несколько иной причиной - Израиль просто не мог не напомнить иранцам, что никакая готовящаяся сделка по ядерной программе не помешает израильтянам реализовывать задачи сдерживания Ирана в Сирии. А именно – выбамбливать объекты, на которых иранцы наладили производство вооружений, которое может угрожать израильской территории.
Чем и объясняется воздушная атака 26 августа по Сирийскому научно-исследовательскому центру (SSRC), где иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) наладил производство ракет класса «земля-земля», предназначенных для обстрела Израиля. Так мало того, что наладил, так ведь там же их и складировал. По имеющейся информации, израильским ВВС удалось в ходе налета уничтожить более тысячи ракет, готовых к применению, и разрушить производственные мощности.
Разрушительные последствия этой атаки некоторые наблюдатели связывают с тем, что накануне израильтянам стало известно, что с территории SSRC был выведен дивизион российских зенитно-ракетных комплексов С-300 – но, повторюсь, связь здесь незначительная. SSRC израильтяне атаковали и раньше, просто действовали более осторожно и точечно, опасаясь задеть русских. А как их не стало – отпала и необходимость в сдержанности. И объект накрыла волна огня…
Но авиационные атаки Израиля, пусть и массированные – далеко не сенсация. Гораздо интереснее другое: в ближневосточные СМИ просочилась информация о том, что за последние месяцы израильские F-35 несколько раз пролетали над Ираном. Более того, США и Израиль недавно провели секретные совместные учения, имитирующие нападение на иранские военные объекты и захват объектов режима в Тегеране.
Вывод из этой информации может быть только один: и американцы, и израильтяне всерьез готовятся к плану Б, то есть к ситуации, когда ядерная сделка с Ираном все же не состоится.
Но даже если она и произойдет, то Израиль ее не признает и оставит за собой право в отношении Ирана поступать так, как он считает нужным. Достаточно красноречиво об этом сообщил на днях директор «Моссада» Давид Барнеа, который мало того, что раскритиковал восстановление ядерной сделки с Ираном, назвав ее «стратегической катастрофой» для Израиля, так еще и обвинил США в том, что те «спешат с соглашением, которое в конечном итоге основано на лжи».
Попытки премьера Яира Лапида урезонить главу израильской разведки успеха не имели. А его ссылки на то, что Тель-Авив получил из Вашингтона «хорошие намеки» о том, что у американцев есть рабочий план давления на Иран, который может сделать Тегеран «потенциально более гибким в процессе диалога», особого впечатления на противников сделки в Израиле не произвели.
Вместе с тем в Израиле понимают, что серьезно повлиять на планы своих американских союзников в отношении сделки с Тегераном они не могут. Но это вовсе не означает, что Тель-Авив смирится с ней. Именно эту неготовность смириться и демонстрируют сейчас израильские ВВС в небе Сирии.