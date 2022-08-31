Джемаль Бустани, автор haqqin.az 10:10

В небе над Сирией за последние две недели было тесно от израильских истребителей, откровенно игнорировавших попытки сирийских сил ПВО хоть как-то противостоять их атакам. Израильтяне работали как на полигоне – бомбили там, где хотели. Нанесли удар даже по Алеппо… И по тем объектам, которые наметили заранее. Причем все объекты атак имели иранское происхождение. Удивляться здесь особо нечему, и эвакуация батареи российского комплекса С-300 играет в этой истории гораздо меньшую роль, чем принято считать. За время нахождения этих комплексов в Сирии они практически ничем себя в противостоянии с израильской авиацией не проявили, так и оставшись больше политическим, чем военным фактором.

Сирийцы и иранцы негодовали, но российское командование не обращало на это внимание, а потому ракеты этих комплексов смотрели в небо пусть и грозно, но достаточно бессмысленно. И нисколько не мешали израильтянам уничтожать те иранские цели на сирийской территории, которые ВВС Израиля назначали для себя приоритетными. Поэтому нет смысла говорить, что эвакуация С-300 в Россию сколько-нибудь серьезно ослабила сирийскую систему ПВО, чем Тель-Авив и воспользовался. Возросшая на уходящей неделе интенсивность атак авиации еврейского государства объясняется несколько иной причиной - Израиль просто не мог не напомнить иранцам, что никакая готовящаяся сделка по ядерной программе не помешает израильтянам реализовывать задачи сдерживания Ирана в Сирии. А именно – выбамбливать объекты, на которых иранцы наладили производство вооружений, которое может угрожать израильской территории. Чем и объясняется воздушная атака 26 августа по Сирийскому научно-исследовательскому центру (SSRC), где иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) наладил производство ракет класса «земля-земля», предназначенных для обстрела Израиля. Так мало того, что наладил, так ведь там же их и складировал. По имеющейся информации, израильским ВВС удалось в ходе налета уничтожить более тысячи ракет, готовых к применению, и разрушить производственные мощности.