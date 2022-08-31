Kontakt выделил 1 000 000 манатов на программу «Студенческий кредит»

Для этого достаточно выбрать нужный смартфон, ноутбук, желаемую бытовую технику или мебель в магазинах Kontakt Home, Kontakt Smart, на сайте kontakt.az и всего лишь предоставить студенческий билет.

Теперь студенты и с городской, и с районной пропиской смогут купить в сети Kontakt продукцию на сумму до 1500 манатов в кредит без поручителя и без первого взноса.

Принимая во внимание интерес к программе «Студенческий кредит», радующая сеть увеличила прошлогоднюю сумму, выделенную на кредитование до 1 000 000 манатов. Только в прошлом году в Kontakt более 10 000 студентов воспользовались студенческими кредитами.

Кто может воспользоваться программой «Студенческий кредит»?

- Студенты всех университетов Азербайджана;

- Студенты с городской и районной пропиской;

- Студенты колледжей и техникумов;

- Студенты очного и заочного отделений.

Сумма кредита для студентов не ограничивается 1500 манатами, и она может быть увеличена.

Также в сети начались скидки до 50%, специальные условия рассрочки до 24 месяцев без процентов.

Kontakt запустил новую акцию, чтобы студенты смогли подготовиться к новому учебному году. Только до 15 сентября вы сможете приобрести в магазинах сети все виды товаров со скидкой до 50%.

Сеть также подготовила специальные предложения для желающих купить в кредит: до конца кампании все виды смартфонов и планшетов можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев без процентов, ноутбуки – на 15 месяцев, телевизоры, бытовую технику и домашний текстиль – на 18 месяцев без процентов, а всю мебель – на 24 месяца без процентов, без первого взноса и без комиссии.

Спешите в магазины сети, чтобы воспользоваться кампанией и программой «Студенческого кредита». Для дополнительной информации звоните по номеру *6060.