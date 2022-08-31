Арестован генерал Оруджев срочно в номер
Правоохранительные органы задержали генерал-майора Бекира Оруджева, исполняющего обязанности начальника Главного управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению личного состава Министерства обороны. Об этом сообщает АПА.
Причина, по которой задержан Бекир Оруджев, не называется. Предположительно, генерал-майор является подозреваемым по «Тертерскому делу».
Ранее Бекир Оруджев был начальником Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.