Ветеран Карабахской войны перерезал себе горло

Участник 44-дневной войны, награжденный по указу президента Азербайджана от 29 декабря 2020 года медалью «За освобождение Кельбаджара», 33-летний Руслан Александрович Ардатьев покончил с собой в своей квартире, перерезав себе горло, сообщает haqqin.az.

В Генпрокуратуре Азербайджана информацию подтвердили, заявив, что по данному факту в Хатаинской районной прокуратуре ведется расследование.