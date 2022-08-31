Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку по случаю национального праздника страны – Дня Независимости.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и дружественному народу Вьетнама самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника вашей страны - Дня независимости», - говорится в поздравительном письме.

Глава государства отметил, что сегодня Вьетнам – это стремительно и динамично развивающееся государство в мире, добившееся больших успехов в сфере экономики, промышленности, науки, современных технологий и других областях.

«Азербайджан придает важное значение всестороннему развитию традиционно дружественных отношений с Вьетнамом, который является дружественной страной и партнером. Нынешний уровень наших межгосударственных связей и сотрудничества вызывает удовлетворение. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений, объединяющих наши страны и народы, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных институтов», - написал Ильхам Алиев.