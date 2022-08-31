Британская разведка об ожесточенных боях вблизи Запорожской АЭС

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в Энергодарском районе, недалеко от захваченной Россией Запорожской АЭС, сообщается в сводке Министерства обороны Великобритании, опубликованной в Twitter.

Как отмечается в сводке, несмотря на войну в Украине, 1 сентября российские военные приступили к учениям «Восток-2022», ежегодные совместные стратегические учения, «знаменующие собой кульминацию года военной подготовки».

«Военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как «Восток», не смогли поддержать способность вооруженных сил проводить крупномасштабные и сложные операции. Такие мероприятия тщательно расписаны, не поощряют инициативу и в первую очередь нацелены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию», - отмечают в Минобороны Британии.