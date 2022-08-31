Турецкий запрос: в Болгарии пойман опасный член FETO

В Болгарии пойман беглый полковник в отставке и член FETO Мустафа Левент Гёкташ. По запросу Турции в Интерполе было выдано «красное уведомление» на его имя («красное уведомление» Интерпола является ордером на арест лиц, находящихся в международном розыске). Полковника подозревают в убийстве историка Неджипа Хаблемитоглу, который в своей книге «Köstebek» разоблачил организацию Фетхуллаха Гюлена, сообщает телеканал A Haber.

Левент Гёкташ был задержан в болгарском городе Свиленграде. Сейчас турецкое Министерство юстиции и Интерпол инициировали процедуру экстрадиции Гёкташа в Турцию.

Напомним, историк и ученый Неджип Хаблемитоглу был убит перед своим домом в Анкаре 18 декабря 2002 года. Официально дело о его убийстве не было раскрыто. Один из подозреваемых в убийстве - Нури Гёкхан Бозкир был задержан в 2022 году.

В последние годы жизни Хаблемитоглу сосредоточился на разоблачении движения Гюлена. В своей книге под названием «Köstebek» он писал, что это движение было террористической организацией, которая создала другую организацию, альтернативную действующему правительству. Его убили за пять дней до публикации книги.