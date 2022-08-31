Американские аналитики: Россия готовит новое наступление на Украину

Руководство России, вероятно, готовится к созданию новых сил для усиления наступления на Украину осенью и зимой. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, прозвучавшее накануне заявление президента РФ Владимира Путина о том, что целью «специальной военной операции» является ликвидация формирующегося в Украине «антироссийского анклава», который представляет собой угрозу российскому государству, подтверждает его намерения в отношении Украины.

«Заявление, предположительно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и создания сил осенью и зимой этого года», - считают американские аналитики.

В то же время захват Донбасса до 15 сентября эксперты считают маловероятным. В институте отмечают, что после захвата Лисичанска армия РФ добилась незначительных успехов вокруг Авдеевки, после чего продвижение россиян застопорилось.