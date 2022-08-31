Кямаледдин Гейдаров вновь провел совещание в МЧС в связи с лесными пожарами
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана с участием главы ведомства генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось совещание, посвященное обсуждению вопросов, связанных с пожарной безопасностью в лесах.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, на совещании, в котором приняли участие заведующий отделом строительства, градостроительства и коммунального хозяйства аппарата Кабинета Министров Азербайджана Фейруз Мустафаев, замминистра по чрезвычайным ситуациям Тапдыг Амирасланов и руководящий состав соответствующих структурных подразделений и структур МЧС, широко обсуждались недавние лесные пожары и причины их возникновения.
Говоря о недавних лесных пожарах в стране, министр Гейдаров отметил, что эти пожары вызваны влиянием глобального потепления. При этом он подчеркнул, что основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор.
«Пренебрежение некоторых людей простыми правилами пожарной безопасности приводит к возникновению пожаров в лесах, нанесению ущерба нашему лесному фонду, флоре и фауне, сформировавшимся на протяжении десятилетий. Поэтому для своевременного предотвращения лесных пожаров важно, чтобы все соответствующие органы действовали согласованно.
Затем с докладом о проводимых в стране мероприятиях по тушению лесных пожаров выступили начальник Государственной противопожарной службы МЧС генерал-майор Физули Асадов и начальник Службы государственного пожарного надзора генерал-майор внутренней службы Хикмет Аббасов.
В заключение министр К.Гейдаров дал поручения руководителям соответствующих структурных подразделений министерства подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в нормативные правовые акты, касающиеся пожарной безопасности в лесах.