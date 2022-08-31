В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана с участием главы ведомства генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось совещание, посвященное обсуждению вопросов, связанных с пожарной безопасностью в лесах.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, на совещании, в котором приняли участие заведующий отделом строительства, градостроительства и коммунального хозяйства аппарата Кабинета Министров Азербайджана Фейруз Мустафаев, замминистра по чрезвычайным ситуациям Тапдыг Амирасланов и руководящий состав соответствующих структурных подразделений и структур МЧС, широко обсуждались недавние лесные пожары и причины их возникновения.

Говоря о недавних лесных пожарах в стране, министр Гейдаров отметил, что эти пожары вызваны влиянием глобального потепления. При этом он подчеркнул, что основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор.