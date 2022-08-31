Отложен суд над бизнесменом Расимом Мамедовым
В Бакинском суде по тяжким преступлениям отменено назначенное на пятницу, 2 сентября, подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего руководителя компании Baku Steel Company Расима Мамедова.
Как сообщает haqqin.az, адвокат Р.Мамедова обратился в суд с ходатайством об отсрочке судебного разбирательства.
Очередное подготовительное заседание назначено на 5 сентября.
Напомним, Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана.