NASA опубликовало детальный снимок планеты вне Солнечной системы

NASA впервые опубликовало детальный снимок планеты за пределами Солнечной системы. Он был сделан с помощью телескопа Джеймс Уэбб, сообщается на официальном сайте агентства.

На снимок попал «газовый гигант» HIP 65426 b, он примерно в 6-12 раз тяжелее Юпитера и находится в 385 световых годах от Земли. Температура ее атмосферы — 1300 градусов по Цельсию, атмосфера содержит красноватые облака силикатной пыли. Ученые говорят, что планете всего 15-20 млн лет, она намного моложе Земли.

«Это действительно исторический момент для астрономии. Джеймс Уэбб откроет возможность для наблюдений за абсолютно новым классом планет, которые были недоступны для изучения. Наблюдая за ними в широком диапазоне длин волн, мы сможем гораздо более глубоко изучить их состав», — сказал астроном из Эксетерского университета, профессор Саша Хинкли.

Ранее экзопланеты (те, что находятся вне Солнечной системы – ред.) были засняты только на наземные телескопы, которые не могли передать детали. Астрономы не могли подробно изучить их.