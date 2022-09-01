Мурад Самедов, собкор 12:08

Продолжается рабочий визит президента Ильхама Алиева в Италию. Haqqin.az уже писал о важном политическом значении визита нашего главы государства в Италию, являющуюся ключевым стратегическим партнером Азербайджана в Европе. В то же время Рим – главный торговый партнер Баку. А потому, как и следовало ожидать, одной из целей нынешнего визита Ильхама Алиева в Италию является дальнейшее наращивание торгового и экспортного потенциала.

Истинные масштабы экономического сотрудничества между странами характеризует только один факт – 90 процентов всей торговли, которую Италия ведет с государствами Южного Кавказа, приходится на долю Азербайджана. И если в 2021 году торговый оборот повторил показатели допандемийного уровня, составив 9 миллиардов долларов, то только за восемь месяцев нынешнего года он уже превысил 11 миллиардов. Не секрет, что значительная часть товарооборота между двумя странами приходится на экспорт энергоресурсов – Азербайджан занимает первое место по поставкам в Италию нефти и третье - природного газа. Одним из принципиальных факторов, укрепляющих энергетическое сотрудничество Баку и Рима, является Южный газовый коридор (ЮГК) и его составная часть – газопровод TAP.

В свете новой геополитической реальности, сложившейся после начала войны в Украине, тема энергетической безопасности стала, по существу, краеугольным камнем политики Евросоюза. На данный момент за счет TAP Италия покрывает 10 процентов своих потребностей в природном газе. Однако после реализации соглашения с Евросоюзом о наращивании поставок азербайджанского газа в Европу этот показатель вырастет в два раза. Было бы ошибкой считать, что экономическое сотрудничество Италии и Азербайджана завязано исключительно на энергоресурсах. Сегодня свыше ста итальянских компаний активно работают в промышленной, строительной, сельскохозяйственной, торговой и других сферах азербайджанской экономики, а ряд из них уже принимают участие в работах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Следует учесть, что Италия – это восьмая крупнейшая экономика мира. Итальянские компании считаются мировыми лидерами в таких сферах, как промышленность, энергетика, высокие технологии, сельское хозяйство, строительство... И в этой связи совершенно закономерно, что президент Ильхам Алиев принял непосредственное участие в привлечении итальянских инвестиций в азербайджанскую экономику. В ходе прошлого визита в Италию, который состоялся в феврале 2020 года, Ильхам Алиев встретился с руководителями ведущих итальянских концернов. Тогда же в Риме прошел азербайджано-итальянский бизнес-форум, в котором приняли участие более ста компаний.

Как известно, налаженные экономические связи – это своеобразный трамплин для развития сотрудничества в других сферах. Важную роль в интенсификации культурных связей между странами сыграли проекты, реализованные в Италии Фондом Гейдара Алиева, в числе которых ставшие уже традиционными фестивали азербайджанского кино и кухни. Помимо этого, Азербайджан внес существенный вклад в восстановление римских памятников культуры, что, безусловно, повысило авторитет нашей страны в глазах рядовых итальянцев. Не случайно в самом сердце Рима, одного из древнейших городов мира, планируется открытие Центра азербайджанской культуры. В рамках стратегии президента Ильхама Алиева по развитию человеческого капитала Азербайджан и Италия активно развивают гуманитарные связи, основа которых отражена в межправительственном Соглашении о сотрудничестве в сфере культуры, науки и технологий, подписанном в Баку в 2002 году. В 2018 году в ходе визита в Азербайджан президента Италии Серджо Маттареллы министерства образования двух стран подписали Совместное заявление, в рамках которого университеты двух стран активно реализуют программы по обмену студентами. Наибольшим достижением в этой сфере следует считать договоренность о создании в Баку Итало-Азербайджанского университета, достигнутую в ходе прошлого визита Ильхама Алиева в Рим.