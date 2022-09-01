Несколько дней назад haqqin . az опубликовал первую часть пространного интервью министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, в котором он говорил о путях преодоления нынешнего кризиса и дальнейшего развития экономики страны. Сегодня мы представляем читателям вторую часть интервью.

- В ходе совещания, посвященного итогам 6 месяцев 2022 года, глава государства не исключил возможного спада в мировой экономике. Как Азербайджан готовится к возможной глобальной рецессии?

- Международные финансовые институты действительно снизили свои прогнозы относительно роста мировой экономики. В июне Всемирный банк ухудшил ожидания с 4,1% до 2,9%. В свою очередь, МВФ в июле ухудшил свой прогноз до 3,2%. Мировая экономика столкнулась с серьезными вызовами и тревожным ожиданием их дальнейшего влияния на глобальные экономические процессы. Во многих странах фиксируются исторические рекорды инфляции. Рост переходит на двузначные показатели.

На фоне нарушения торговых и логистических связей мировые цены на продовольственные товары существенно возросли. В июне индекс мировых цен на продовольствие, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), вырос на 23,1% по сравнению с июнем 2021 года. Правда, по сравнению с маем в июне этот индекс снизился на 2,3%. В частности, ценовой индекс на зерновые в течение июня снизился на 4,1%. Но в целом за год ценовой индекс зерновых на мировых рынках вырос почти на 27,6%. Азербайджан, будучи частью глобальной экономики, также столкнулся с этой тенденцией, что, естественно, отразилось и на покупательной способности населения. Так, хотя по итогам первой половины текущего года доходы населения выросли на 19,9%, индекс потребительских цен также вырос на 12,9%. Инфляция «съела» большую часть роста доходов.

В связи с этим правительство утвердило план специальных мер по антиинфляционной политике, в рамках которого проводятся постоянные мониторинги с целью предотвращения искусственного завышения цен. Главная цель – сохранить макроэкономическую стабильность, сократить давление мировых продовольственных цен на внутренний потребительский рынок и в условиях высокой глобальной инфляции сохранить реальные доходы и покупательную способность населения. В частности, ведутся работы по улучшению снабжения внутреннего рынка продуктами питания, входящими в минимальную потребительскую корзину, принимаются меры по стимулированию местных производителей продовольственной продукции.

В результате своевременно принятых мер национальная экономика в короткие сроки адаптировалась к новым мировым реалиям, обеспечена макроэкономическая стабильность. Азербайджан – одна из немногих стран, наименее затронутых негативным влиянием глобальных процессов. Динамичный рост показателей развития – свидетельство реальных результатов реформ. Сегодня Азербайджан является стратегическим, энергетическим, транспортно-логистическим и коммуникационным узлом международного значения, крупнейшим и наиболее динамично развивающимся экономическим пространством в регионе, центром интереса стратегических инвесторов, страной, где ведется активная работа по применению самых передовых технологий.

На фоне негативных глобальных геополитических и экономических процессов положительные тенденции развития экономики страны, высокий уровень «подушки» финансовой безопасности, устойчивость госбюджета и расширение его финансовых возможностей, положительные результаты в области диверсификации национальной экономики формируют прочную основу для успешной реализации нового курса социально-экономического развития. Особо следует отметить, что низкий уровень внешнего долга и большой объем накопленных резервов в Нефтяном Фонде и Центробанке дают основания полагать, что страна подготовлена к возможной «зиме» в мировой экономике лучше многих других. Но это не должно нас расслаблять.

- Восстановление освобожденных территорий вносит существенный вклад в экономический рост страны, как в плане инвестиций, производства и экспорта, так и по занятости населения. С целью развития этих территорий разрабатывается специальная госпрограмма по стимулированию экономической активности и привлечению инвестиций. Как вы прокомментируете новую инициативу правительства?

- Устойчивое и сбалансированное развитие отечественной экономики, ускорение развития регионов Азербайджана – одни из основных социально-экономических приоритетов – успешно реализуются в рамках принятых целевых госпрограмм. Особое место здесь занимает восстановление территорий, освобожденных в результате исторической победы нашего народа в Отечественной войне, их реинтеграция в экономику страны.

На фоне высоких темпов экономического роста и ускорения исполнения инвестиционных расходов госбюджета, в том числе на осуществление масштабных строительно-восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, за первую половину текущего года реальный темп роста инвестиций в основной капитал заметно возрос. Так, реальный темп роста инвестиций в ненефтегазовом секторе составил18,5%. Доля инвестиций в основной капитал по госорганизациям увеличилась до 35%, а инвестиций, финансируемых из бюджетных средств, – до 68%.

Приоритетным направлением является расширение доступа субъектов предпринимательства, осуществляющих здесь деятельность, к финансовым ресурсам. Ведется также серьезная работа по введению налоговых, социальных и прочих льгот, совершенствованию механизмов стимулирования инвестиций, предоставлению предпринимателям льгот по коммунальным услугам, поддержке инвесторов, применяющих экологически зеленые технологии и возобновляемые источники энергии. Развивается государственно-частное партнерство в сфере строительства и усовершенствования процедуры привлечения специалистов, установления квоты трудовой миграции. Предпочтение отдается производственной деятельности на освобожденных территориях, особенно производству и переработке конкурентноспособной промышленной продукции.

Что касается преференций для представителей реального сектора, в том числе в сферах торговли, производства, строительства, обслуживания, туризма и общественного питания, отмечу, что предполагается полностью освободить их от уплаты прямых налогов на длительный срок. На стадии рассмотрения и предложение о применении НДС по нулевой ставке при пассажирских и грузовых перевозках воздушным и железнодорожным транспортом в пределах освобожденных территорий, а также при осуществлении перевозок с этих территорий в другие регионы страны.

Кроме того, в соответствии с указом президента «О ряде мер по развитию производственной и перерабатывающей промышленности в агропромышленном комплексе» готовится проект по предоставлению на освобожденных территориях налоговых льгот местным производителям, продукция которых будет импортозамещающей. В числе рассматриваемых преференций – льготы по налогу на прибыль, имущество, земельному налогу, а также совершенствование ряда механизмов налогообложения и оптимизация налоговой нагрузки по отдельным сферам.

Указами главы государства были созданы Агдамский промышленный парк и промышленный парк «Экономическая зона Аразская долина». Эти индустриальные зоны в Агдамском и Джебраильском районах призваны ускорить процесс формирования благоприятной деловой среды для местных и иностранных предпринимателей. А географическое положение промпарков позволит реализовать логистический потенциал региона. Государство берет на себя финансирование расходов на создание инфраструктуры, строительство различных объектов, в том числе промышленных, складских и других помещений, во всех промышленных парках на освобожденных территориях.

Должен отметить, что иностранные инвесторы уже сейчас проявляют высокий интерес к реализации проектов в Карабахе. К примеру, в Агдамском промпарке компания Expert Services FZE из ОАЭ организует техническое обслуживание высокотоннажной техники. Это проект стоимостью 2,2 млн манатов. А всего сегодня ожидаемые инвестиции в парк превышают 50 млн манатов – эти средства будут вложены 9 резидентами и 2 нерезидентами парка, что позволит открыть свыше 1000 новых постоянных рабочих мест. В настоящее время ведутся переговоры с еще 15 субъектами хозяйствования. В промпарке «Экономическая зона Аразская долина» будет налажено производство грузовых автомобилей итальянской марки Iveco Daily. Совместная ирано-азербайджанская компания займется здесь производством сельхозтехники и машин, а российский КамАЗ построит сервисный центр.

Конечно, бизнес в Карабахе развивается не только за счет промпарков. В 2021 году в Карабахском экономическом районе были зарегистрированы 75.528, а в Восточно-Зангезурском экономическом районе – 4.173 индивидуальных предпринимателей. На 1 июля 2022 года в двух экономических районах действуют 4092 субъекта микро-, 211 – малого, 76 – среднего и 18 – крупного предпринимательства.

Важным направлением построения реального сектора экономики на этих землях является интеграция в экономический цикл страны богатых месторождений полезных ископаемых региона, возрождение здесь добывающей отрасли. И тут можно говорить о широком использовании возможностей международного партнерства. В качестве примера отмечу заключенные в прошлом году контракты с входящими в турецкий Cengiz Holding компаниями Eti Bakir A.Ş. и Artvin Maden A.Ş. по исследованию, разведке и эксплуатации рудных месторождений «Кашгачай», «Эльбейдаш» и «Агдуздаг» в Кельбаджарском районе.

Оживление экономической деятельности и обеспечение устойчивого заселения освобожденных территорий на основе благоприятной деловой среды будут поддерживаться мерами, соответствующими долгосрочным приоритетам развития Азербайджана.

- Сегодня наблюдается возросший интерес предпринимателей к промзонам. Число их резидентов растет, растут и производство, и география поставок. Можем ли мы говорить о повышении роли промышленных парков в экономике страны?

- Как уже отмечалось ранее, одним из важнейших направлений экономической политики страны является развитие промышленности, особенно ненефтегазового сектора. Реализуются системные и нацеленные на конкретный результат меры по эффективному использованию природных и экономических ресурсов, расширению промышленного производства на основе инновационных методов, созданию новых производственных мощностей, производству конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью, более широкому применению передовых технологий. И промышленные зоны играют все более значимую роль в поступательном развитии индустрии страны.

Для совершенствования их деятельности при Минэкономики создано Агентство по развитию экономических зон, которое сегодня занимается организацией деятельности, управлением и развитием 6 экономических зон, 4 промышленных кварталов и 51 агропарка. Статус резидентов промзон получили 108 субъектов предпринимательства, 60 из них уже начали свою деятельность. Объем их инвестиций уже превысил 6,4 млрд манатов, за счет чего создано более 10 тыс. новых рабочих мест. В текущие проекты планируется дополнительно инвестировать более 400 млн манатов, что позволит создать около 4.000 новых рабочих мест. Предприятия промзон уже произвели продукцию более чем на 7,17 млрд манатов, при этом экспортировано товаров на 2,3 млрд манатов или около 32% всей произведенной продукции.

Особо хотел бы остановиться на создании Алятской свободной экономической зоны, фундамент которой был заложен главой государства 1 июля 2021 года. На территории в 850 га местными и иностранными инвесторами с использованием инновационных технологий будет обеспечено производство продукции с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь это будет экспортоориентированная продукция. Благоприятное географическое расположение Алятской СЭЗ, расположенной рядом с Бакинским международным морским торговым портом, создаст новые возможности для значительного увеличения торгового оборота, особенно принимая во внимание тот факт, что резиденты будут освобождены от уплаты всех видов налогов и смогут беспрепятственно выводить заработанные средства.

Что касается агропарков, то 44 из 51 уже функционируют, в 7 ведутся проектные и строительные работы. Агропарки созданы в 32 районах страны, их проектная стоимость составляет около 2,4 млрд манатов. Здесь работой будут обеспечены 4.500 постоянных и более 5.400 сезонных работников.

- Прозрачность экономики, судя по заявлениям, остается стратегическим направлением в повестке экономической политики правительства. А удаётся ли обеспечить прозрачность?

- Действительно, процесс «обеления» предпринимательской деятельности имеет первостепенное значение для обеспечения экономического роста страны. Реформы по сокращению объемов «теневой экономики» и обеспечению прозрачности предпринимательской деятельности, способствовали значительному росту налоговых поступлений по ненефтегазовому сектору.

Несколько лет назад правительство начало процесс трансформации взаимоотношений между государством и бизнесом. Сегодня этот процесс продолжается. Различные меры, в том числе стимулирование легальной предпринимательской деятельности, позитивно встречены бизнесом, что, конечно, отражается и на результатах. Проводимые реформы способствовали значительному росту налоговых поступлений по ненефтегазовому сектору.

В целом по итогам 7 месяцев с начала года сумма налоговых поступлений составила 9 млрд 136,1 млн. манатов, что примерно на 728,5 млн. манатов больше прогноза. Бюджетные обязательства исполнены на 108,7%, а рост поступлений по сравнению с этим периодом прошлого года составил 73,2%. А сравнительный рост поступлений по ненефтегазовому сектору составил 35.9%, достигнув отметки в 5 млрд 181,2 млн манатов.

Государственная налоговая служба исполнила прогноз на 101,1%. При этом доля частного сектора в ненефтегазовых налоговых поступлениях превысила 74,7%. Налоговые поступления от частного ненефтегазового сектора выросли на 32,3%. Хотелось бы отметить, что значимый прирост поступлений зафиксирован и по НДС, и по налогу на прибыль, и по акцизам. Позитивные показатели зафиксированы и в поступлениях по социальному страхованию. По обязательным взносам государственного соцстрахования прогноз выполнен на 101,7%, по страховым взносам по безработице - на 104,9%, по взносам на обязательное медицинское страхование – на 103,3%.

Число активных налогоплательщиков приближается к 700 тыс – на 1 августа их насчитывалось 688 968, что на 3,6% больше в сравнении с началом года. Число плательщиков НДС выросло на 7,2%, хозяйствующих субъектов – на 2,9%. Количество заключенных трудовых договоров за последние 3 года выросло на 20,8%, а в частном ненефтегазовом секторе – почти на 48,5%. За 7 месяцев объем оборота налогоплательщиков с установленными онлайн-кассами нового поколения превысил 60% и достиг 13 млрд. 229,2 млн манатов. Объем безналичных операций через электронную торговлю за тот же период вырос более чем на 189%.

Также следует отметить, что номинальный темп роста налоговых доходов ненефтегазового сектора (35,9%) превысил номинальный темп роста ненефтяного ВВП (22,4%) в 1,6 раза. И этот рост обусловлен в том числе и факторами повышения степени прозрачности экономической деятельности. Масштабы процесса сокращения теневого сектора можно наблюдать и по ряду показателей банковского сектора. Удельный вес наличности в общей денежной массе снизился с 50% в соответствующем периоде прошлого года до 44,8% на 1 июля текущего года. А удельный вес снятия наличных денег с пластиковых карт по внутренним операциям снизился с 72,4% до 59,6%.

Еще один позитивный показатель – рост банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На 1 августа физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, имели 699.333 банковских счетов. Статистика Центробанка показывает, что это исторический максимум. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число банковских счетов индивидуальных предпринимателей выросло более чем на 28%, а по сравнению с 2010 годом можно говорить о более чем десятикратном росте. Число банковских счетов юридических лиц также активно растет – на 1 августа зарегистрировано 286.137 счетов, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Все это наглядно свидетельствуют о существенном сокращении доли теневой экономики в стране.

- Президент Ильхам Алиев отмечает позитивные процессы, связанные с повышением прозрачности госзакупок. Какая работа намечается по дальнейшему повышению их прозрачности?

- Обеспечение прозрачности госзакупок является одним из наших приоритетов. В последние годы, в соответствии с Законом «О государственных закупках», Госслужба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Минэкономики расширила и усилила свою деятельность в области повышения прозрачности госзакупок. Для обеспечения справедливой конкуренции приняты соответствующие меры.

Так, усовершенствованы как законодательная база, так и единый интернет-портал госзакупок, подготовлены и усовершенствованы нормативно-правовые документы, налажено сотрудничество с соответствующими международными организациями. Кроме того, были предприняты шаги в целях профилактики возможных фактов коррупции и повышения прозрачности конкурсов по закупкам госорганизациями товаров, работ и услуг. Подготовлены также проекты изменений в нормативно-правовые акты, впоследствии утвержденные главой государства и Кабмином.

Согласно принятым поправкам, уменьшен размер оплаты участия в госзакупках, уточнены сроки по некоторым видам закупок, закупки, проводимые методом запроса котировок, полностью переведены в электронный формат, закупающим организациям поставлено требование по предоставлению обоснованной информации в течение 1 банковского дня о причинах отказа предпринимателям, чьи предложения были отклонены. Также разработан и доработан новый законопроект, основанный на международном опыте в сфере госзакупок, который будет вынесен на обсуждение наряду с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях.

Для обеспечения соответствующего требованиям функционирования единого интернет-портала госзакупок согласованы правила и механизм его работы, подготовлено и подписано соответствующее соглашение о государственно-частном партнерстве. В целях усовершенствования работы портала в течение двух лет в него было внесено около 30 исправлений. Уже завершается работа по интеграции, в результате которой предприниматели смогут получить требуемые документы в установленных пределах в соответствующих госструктурах и представить их закупающим организациям посредством единого интернет-портала госзакупок. Эти меры значительно сократят время получения документов, предотвратят подачу фиктивной документации, а также повысят конкуренцию при госзакупках.

За первое полугодие за счет госсредств было проведено около 4.900 закупочных процедур на сумму более 3 млрд манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общая сумма госзакупок выросла на 36% от общего объема. Объем закупок на конкурсной основе увеличился более чем на 94%, их удельный вес в общем объеме закупок достиг 60%. Объем договоров, заключенных методом закупок из одного источника, уменьшился более чем на 4%. В связи с обнаруженными нарушениями требований законодательства были аннулированы результаты 450 конкурсов.

- Говоря о прозрачности, невозможно обойти стороной и проблемы госкомпаний. Каковы результаты работы Азербайджанского Инвестиционного Холдинга, в чем суть осуществляемых мероприятий по корпоративным реформам в госкомпаниях?

- Азербайджанский инвестиционный холдинг начал свою деятельность относительно недавно, он учреждён указом главы государства от 7 августа 2020 года. Поставленные перед холдингом цели – это повышение устойчивости финансово-хозяйственной деятельности крупных госпредприятий, усиление контроля за их доходами и расходами, оптимизация расходов и обеспечение финансовой прозрачности, организация надзора за эффективным использованием выделяемых государством инвестиций и, в целом, организация управления госпредприятиями с применением передового международного опыта.

За короткое время холдинг добился позитивных перемен в работе вверенных ему предприятий. Так, по итогам первого квартала текущего года, как и в 2021 году, большинство госпредприятий, переданных под управление холдинга, добились позитивных финансовых результатов. К примеру, SOCAR завершила 2021 финансовый год с операционным доходом в 8 млрд манатов – самым высоким для компании показателем за всю историю ее деятельности. При этом чистая прибыль SOCAR составила 2,1 млрд манатов. А по итогам первого квартала 2022 года операционные доходы компании составили около 3 млрд манатов, и данная положительная тенденция сохраняется. Другие компании – AzerGold, «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», Бакинский международный морской торговый порт, Международный банк Азербайджана, Azer Turk Bank – также завершили 2021 год с операционной прибылью.

Хотел бы подробнее рассказать о работе, проделанной в этих госпредприятиях. В них были созданы наблюдательные советы, комитеты по аудиту, стратегии, инвестициям и вознаграждениям, поддерживающие их деятельность. С целью применения передового международного опыта холдинг сотрудничает с Организацией экономического сотрудничества и развития, Всемирным банком и другими международными структурами. Для диагностирования результатов деятельности предприятий в сферах права, финансов, налогов и коммерции были привлечены международные консультанты, разработаны планы мероприятий с целью решения вопросов, выявленных в ходе диагностики.

Для реализации этих планов при наблюдательных советах SOCAR, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ЗАО «Азербайджанские авиалинии» были созданы Координационные офисы, и сегодня продолжается реализация соответствующих инициатив. Особое внимание уделяется совершенствованию корпоративного управления. С этой целью холдингом проведен большой объем работ. На данный момент разрабатывается дивидендная политика, которая позволит обеспечить финансовую устойчивость, в том числе определить порядок выплаты дивидендов.

Для оценки и мониторинга эффективности деятельности госпредприятий подготовлены правила по определению и применению ключевых показателей эффективности, а также проведен ряд мероприятий по переводу госпредприятий на упорядоченную политику по расходам и контролю за задолженностью. С этой целью разработан и применяется механизм отчетности по финансам и управлению. Кроме того, в целях прогнозирования и анализа экономического и финансового положения госпредприятий подготовлены бюджетные правила.

Дальнейшая «дорожная карта» по повышению эффективности деятельности госпредприятий связана с обеспечением их финансового здоровья и устойчивости, эффективным управлением финансовыми ресурсами и процессом привлечения внешних заимствований. На рынки услуг, где действуют госпредприятия, планируется привлечение частных инвестиций. В то же время предпринимаются шаги по повышению конкурентноспособности госпредприятий на международной арене.