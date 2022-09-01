Россия не может продать свою пшеницу, а Украина наращивает экспорт

Россия не может наладить экспорт пшеницы из-за неформальных западных санкций. Поставки российского зерна в июле и августе упали до 6,3 млн тонн, это на 22% меньше по сравнению с этим же периодом 2021 года, пишет Bloomberg.

«Мы столкнулись с репутационным риском или неформальными санкциями. Это создает проблемы с поиском судов для российского сектора Черного моря, и мы видим, что некоторые банки не хотят выдавать аккредитивы на поставки зерна российского происхождения», - заявил Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Его слова подтверждают и другие эксперты. Российским бизнесменам трудно найти сухогрузы для зерна, некоторые банки отказываются страховать товар.

В отличие от России, Украина наращивает экспорт зерна благодаря договоренности о разблокировке ее портов. В августе вывезли 4,5 млн т зерновых и масличных. Однако пока неизвестно, будет ли этого достаточно, чтобы освободить зернохранилища для нового урожая 2023 года. До войны экспорт из черноморских портов Украины обычно составлял 5-6 млн т зерновых.