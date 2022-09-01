Махир Мамедов и Гюнай Мамедзаде об историческом успехе азербайджанских шахмат

Отдел спорта 13:01

Накануне в Баку из Праги вернулись призеры женского чемпионата Европы по шахматам Гюнай Мамедзаде и Ульвия Фаталиева. Напомним, впервые в истории азербайджанских шахмат наши представительницы – причем сразу две – смогли войти в число призеров взрослого женского Евро. Гюнай стала серебряным призером, а Ульвия – бронзовым.

В бакинском аэропорту спортсменок встречали президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, другие представители нашей Федерации, члены семей шахматисток и журналисты. «Я ожидала, что завоюю медаль чемпионата Европы, - говорит Гюнай Мамедзаде. – Боролась за золото. После недавней Олимпиады в Индии на успешное выступление могли рассчитывать и другие наши шахматистки. В итоге Ульвия Фаталиева заняла 3-е место. Я всего лишь на пол-очка отстала от победительницы – польки Монико Сочко. Партия с ней получилась сложной. Я ей уступила. После этого нужно было быстро прийти в себя, так как меня ждали два подряд поединка с армянскими шахматистками. Я обыграла Марию Геворгян, и эта победа сыграла важную роль в том, что мне удалось завоевать серебро».

Впереди у Гюнай Мамедзаде выступление на историческом международном турнире в Шуше, участие на клубном Кубке Европы в Австрии. Что касается глобальных планов, то это завоевание путевки в турнир претенденток и участие в матче за чемпионскую корону. По словам Махира Мамедова, успехи Гюнай Мамедзаде и других наших шахматисток еще впереди. «Государство поддерживает наших шахматистов. Мы приглашаем для них сильных зарубежных специалистов, и они работают по контракту с Федерацией шахмат Азербайджана. Наши шахматистки тренируются с большим желанием. Их небывалый доселе успех позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.